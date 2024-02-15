Тысячи FPV-дронов для Украины: Британия и Латвия берутся за создание "воздушного флота" для ВСУ

Британия и Латвия возглавят коалицию по поставке Украине тысяч эффективных FPV-дронов. Для этого будет выделено 200 млн. фунтов в рамках общего пакета военной помощи 2,5 млрд. фунтов.

Великобритания и Латвия возглавят коалицию беспилотников, в рамках которой в Украину будут поставлены тысячи дронов, в частности FPV, которые уже доказали высокую эффективность на поле боя.

Об этом сообщает Минобороны Британии.

"Украина получит еще тысячи беспилотников, поскольку министр обороны Грант Шаппс объявил сегодня (15 февраля – ред.), что Великобритания совместно с Латвией возглавит большую коалицию по разработке беспилотников для Украины", – говорится в сообщении.

В рамках коалиции Британия расширит и оптимизирует предоставление Западом FPV-дронов Украине. Они уже доказали высокую эффективность на поле боя после полномасштабного вторжения России, обеспечивая своим операторам ситуационную осведомленность для нацеливания на позиции противника, вражескую бронетехнику и корабли с взрывоопасными снарядами.

"Создав конкуренцию за производство этих беспилотников в больших масштабах и по доступной цене, Великобритания использует силу западной промышленности. Это первый проект, который будет запущен из пакета беспилотников на 200 миллионов фунтов стерлингов, о котором премьер-министр объявил в январе этого года. Великобритания закажет тысячи FPV-дронов для Украины, в частности от британских производителей, что даст толчок отрасли и воплотит приоритет премьер-министра по росту экономики", — говорят в стране.

Министр обороны Грант Шаппс добавил, что Британия продолжает делать все возможное, чтобы дать Украине то, что ей нужно – увеличив помощь до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в этом году и выделив 200 миллионов фунтов стерлингов на производство беспилотников. Таким образом, Британия станет крупнейшим поставщиком беспилотников для Украины.

"Вместе мы дадим Украине возможности, необходимые ей для защиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что Путин потерпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях", — сказал Шаппс.

Министр обороны Британии также встретился 15 февраля с коллегами по НАТО, чтобы рассмотреть прогресс в поддержке Украины, новые планы НАТО по ведению войны, наращивание мощностей оборонного производства и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал, что украинские военные эффективно используют ударные FPV-дроны стоимостью 450-2000 долларов для поражения российской бронетехники. СБУ развивает и масштабирует применение таких дронов, вырастив целое поколение уникальных операторов. Опыт СБУ передается и другим силам обороны Украины, где также формируются мощные огневые группы для боевого применения FPV-дронов, поэтому это оружие важно для защитников.

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