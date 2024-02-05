Могут ли FPV-дроны заменить артиллерию на фронте: Коваленко объяснил

По словам обозревателя, сравнивать дрон с артиллерией – это все равно, что сравнивать боевую бронированную машину с "буханкой".

FPV-дроны имеют свой уникальный функционал, помогающий адаптироваться в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов, но целиком и полностью заменить артиллерию они не смогут.

Такое мнение военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил в материале для Oboz.ua.

Коваленко обратил внимание на утверждение о том, что дроны заменяют артиллерию, которое он слышит в последние дни. Это утверждение появилось на фоне острой экономии артиллерийских боеприпасов, когда дешевое средство в виде FPV-дрона действительно кажется хорошей заменой артиллерийского выстрела. Эксперт объяснил, действительно ли это так.

Свойства ствольной артиллерии

Аналитик описал характеристики ствольной артиллерии. Он отметил, что следует различать сразу две категории, а именно советскую/российскую и западную. Это отличие нужно для того, чтобы понимать разницу между потенциалом и характеристиками.

Советская/российская артиллерия – это гаубицы и САУ наиболее распространенных калибров 152 мм, 122 мм. Средний показатель дальности выстрела для 152-мм – 25 км, для 122-мм – 15 км. Коваленко обратил внимание на не прицельную стрельбу.

Для западной артиллерии калибра 155 мм минимальный показатель стрельбы – 30 км, а средний – 40 км. Точность ведения огня гораздо выше, чем у советских/российских образцов.

Артиллерия ствольного типа применяется для точечного поражения противника, подавления позиций и т.д.

"Особый интерес представляют артиллерийские снаряды западного образца с кассетной боевой частью, которые очень эффективно действуют по скоплению не только живой силы противника, но и техники. В этом случае огневое влияние идет не точечное, а по площади", — говорится в статье.

Свойства реактивной артиллерии

Коваленко отметил, что когда речь идет об артиллерии, то в большинстве своем упоминается именно ствольная, но забывается реактивная. В то же время РСЗО – это также артиллерийские подразделения со своей спецификой применения.

К советско-российским образцам относятся РСЗО 122-миллиметровый БМ-21 "Град" (средняя дальность поражения — 20 км), 220-мм 9К57 "Ураган" (35 км) и 300-мм 9К58 "Смерч". Отдельно эксперт упомянул о реактивных снарядах "Ольха" с дальностью поражения 120 км и точностью 5-7 м. Они эффективнее даже боеприпасов М30 и М31 к M142 HIMARS. Дальность поражения HIMARS – 70-80 км.

РСЗО "Ольха" в действии/Фото КБ "Луч"

Для советских РСЗО присуще поражение площади с очень хромающей точностью. Что касается западных РСЗО, то у них наоборот – внимание уделено высокоточному поражению.

Читайте главные новости дня:

Функционал дронов на фронте

Что касается дронов, то военно-политический обозреватель отметил, что у них разные тактико-технические характеристики и функционал применения. Но когда речь идет о тех дронах, которые якобы могут заменить артиллерию, то подразумеваются именно FPV, ударного типа или эрзац-бомбардировщики.

По словам Коваленко, в условиях насыщения линии фронта большим количеством российских комплексов РЭБ эффективная дальность проникновения дронов такого типа – до 3-5 км. Редко они могут действовать за пределами этой линии боевого столкновения. То есть применение таких дронов максимально эффективно именно в ближней зоне, но не в средней и тем более – по тылу.

Также читайте Шмыгаль ответил, сможет ли Украина выпустить 1 млн дронов в 2024 году и кто именно это реализует

Эксперт подчеркнул, что неправильно сравнивать функционал дрона и артиллерийского снаряда. Дрон оказывает точечное действие разово. А, например, 122-мм реактивные снаряды БМ-21 "Град" в течение 20 с выстреливаются в количестве 40 единиц. В каждой из них находятся по 20 кг взрывчатки в боевой части, и они влияют на площадь до 140 га.

"Да, можно долго спорить об эффективности и точности по сравнению с дроном, а также о соотношении цена-качество, но это совсем другой функционал с другим эффектом. Аналогично и дальнобойная артиллерия. Какой FPV-дрон залетит на 80 или 120 км в тыл к врагу и нанесет сокрушительный удар по складу БК или ГСМ?" – указал Коваленко.

FPV-дроны не заменяют артиллерию

"Откровенно говоря, мне не нравится, когда говорят, что FPV-дроны заменяют артиллерию. Это и блызко не так. FPV-дроны имеют свой уникальный функционал, помогающий адаптироваться в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов, но целиком и полностью они не смогут заменить арту. И именно поэтому создаются роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК), которые никак не вливаются в артиллерийские дивизионы", – пояснил обозреватель.

Операторы дронов на фронте

Он добавил, что сравнивать дрон с артиллерией – это все равно что сравнивать боевую бронированную машину с автомобилем УАЗ СВР, которую в народе называют "буханкой".

В то же время Коваленко отметил, что функционал дронов сравним с артиллерией только тогда, когда по количеству суточного применения они хотя бы сравнятся с артиллерией. При этом каждый из снарядов долетает до определенной цели, точно поражая ее или область рядом с ней. Что касается FPV-дронов, то не каждый долетает до цели в ближней зоне.

"Безусловно, за дронами будущее войн, но не смешивайте. Дроны – это дроны, артиллерия – это артиллерия. Они друг друга могут дополнять и взаимодействовать, но не заменять", – резюмировал эксперт.

К слову, ранее Коваленко предостерег – если ВСУ не будут иметь достаточного количества боеприпасов, то защитникам может прийтись уступать некоторые позиции на отдельных направлениях.

Читайте также: