Нехватка боеприпасов в ВСУ: эксперт рассказал об угрозах для Украины

Об освобождении новых территорий во время нехватки боеприпасов речь не йдет, подчеркнул эксперт.

Если ВСУ не будет иметь достаточное количество боеприпасов, вероятнее всего, украинским военным придется уступать некоторые позиции на отдельных направлениях.

Такой сценарий описал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Эспрессо.

"Вооруженные силы Украины не смогут освобождать временно оккупированные территории Украины без достаточного количества боеприпасов. Это очевидно. При недостатке боеприпасов ВСУ могут только держать оборону по всей линии фронта. К тому же при таком сценарии мы должны понимать, что вынуждены будем уступать некоторые позиции на отдельных направлениях. Речь идет не о критических территориальных потерях, но и о расширении освобожденных территорий не пойдет. Это нужно признавать", — подчеркнул Коваленко.

Он пояснил, что такая ситуация будет, пока западные партнеры не начнут поставлять необходимое количество боеприпасов.

"Такая ситуация будет доминировать на поле боя до тех пор, пока наши партнеры не восстановят тот объем соответствующей номенклатуры, которая необходима для победы и деоккупации всех территорий", — добавил он.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал, хватит ли Украине снарядов останавливать Россию.

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