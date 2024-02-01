Когда закончится война: карпатская мольфарка назвала месяцы (видео)

Мария Цвылинив предрекает, что и Крым вернется Украине и никаких территорий Россия не заберет.

Украина победит в войне уже в этом году. Это будет конец весны-начало лета.

Об этом корреспондентке ТСН Оксане Радионовой рассказала 88-летняя мольфарка Мария Цвылинив, которая живет в Карпатах.

"Война должна была бы где-то в мае-июне закончиться. Будет послабление, Путин не выиграет, Украина выиграет... Все будет хорошо. (Другие) государства помогут. Украина должна процветать... Так мне кажется, что Крым должен был бы вернуться... Вернется все в Украину, как война эта закончится. Россия не заберет", — отметила она.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Победа в войне, а еще голод! Что увидела карпатская мольфарка в будущем Украины?".

Напомним, провидица из Прикарпатья София Семьянишин также предрекла неожиданную победу Украины. Она отметила, что, возможно, в самой России что-нибудь случится такое, что кардинально повлияет на окончание войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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