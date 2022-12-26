Обряд темных сил вышел из-под контроля: мольфар – о Путине

Мастер Овен Стефан отметил, что жизнь физического тела кремлевского диктатора действительно на грани, но Путин еще поживет.

Глава страны-агрессорки России Владимир Путин любит магические обряды, но в этом контексте в его жизни кое-что пошло не так давно.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал карпатский Мастер Овен Стефан.

"По моим ощущениям, они замахнулись на очень мощный обряд. Но они взялись за силу, руководить которой у них нет квалификации. Сила вышла из-под контроля, как часто бывает, сила начала управлять ими и оперировать ими. И дальше пошло-полетело …", — рассказал он.

Мольфар отметил, что жизнь физического тела кремлевского диктатора действительно на грани. "Но не совсем по тем причинам, которые называют комментаторы, прорицатели и т.д. Но именно это и побудило ускорить острую атаку на наше государство", — уточнил он.

"Именно поиск решения, ответы на вопросы, то, что любят решать все диктаторы, я знаю, что китайские руководители это решали, советские руководители это решали, Гитлер пытался решить, – вопрос вечной жизни в физическом теле. Но ему не удастся решить это вопрос… Ничего не будет", — подытожил Мастер Овен Стефан.

Напомним, Влад Росс в интервью ТСН.ua также рассказал, что российский диктатор Владимир Путин умрет в 2023 году, но не собственной смертью. Президента России ликвидируют по заказу, а выполнит его человек из близкого окружения, его личной охраны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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