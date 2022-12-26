Обряд темних сил вийшов з-під контролю: мольфар – про Путіна

Майстер Овен Стефан зазначив, що життя фізичного тіла кремлівського диктатора, дійсно, на межі, але Путін ще поживе.

Очільник країни-агресорки Росії Володимир Путін любить магічні обряди, але у цьому контексті у його житті дещо пішло не так вже давно.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів карпатський Майстер Овен Стефан.

"За моїми відчуттями, вони замахнулися на дуже потужний обряд. Але вони взялися за силу, керувати якою у них немає кваліфікації. Сила вийшла з-під контролю, як то часто буває, сила почала керувати ними і оперувати ними. І далі пішло-полетіло…", - розповів він.

Мольфар зазначив, що життя фізичного тіла кремлівського диктатора, дійсно, на межі.

"Але не зовсім по тим причинам, які називають коментатори, віщуни тощо. Але саме це і спонукало пришвидшити гостру атаку на нашу державу", - уточнив він.

"Саме пошук рішення, відповіді на питання, те, що люблять вирішувати усі диктатори, я знаю, що китайські керівники це вирішували, радянські керівники це вирішували, Гітлер намагався вирішити, – питання вічного життя у фізичному тілі. Але йому не вдасться вирішити це питання… Нічого не буде", - підсумував Майстер Овен Стефан.

Нагадаємо, Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua також розповів, що російський диктатор Володимир Путін помре 2023 року, але не власною смертю. Президента Росії ліквідують на замовлення, а виконає його людина з близького оточення, з його особистої охорони.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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