У лютому Путін хоче піти на Київ і захопити Рівненську АЕС: астролог розповів, що буде на початку 2023 року

Очільник країни-агресорки Володимир Путін вирішив увійти в ту саму річку двічі. У лютому кремлівський диктатор хоче піти на Київ і захопити Рівненську АЕС.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів астролог Влад Росс.

"Після нового року Володимир Путін у лютому знову захоче на Київ піти, захопити Рівненську АЕС і перерізати кордон із Польщею, дійти до Молдови. Навіть молдовани почали метушитися і переживати, що це станеться", - сказав він.

Росс наголосив, що така небезпека існує, і найголовніше для нас – не втратити Рівненську АЕС.

"Київ ми, безумовно, відстоїмо і всіх розбомбимо, тим більше там закладено, заміновано всі поля, розбомблено всі мости. Ну, і погода грає на нашому боці, бо це суцільне болото. Щоб перетнути болото танками, технікою, якимись броньованими машинами для цього треба, щоби все замерзло, а у Києві зараз близько нуля. Важко в таку погоду напасти на Київ. Потрібно жорстких морозів чекати... І знову мій прогноз збувається, я раніше казав, що будуть теплими осінь і зима, що будуть високі температури. До речі, це заважає нам просуватися на півдні…", - зазначив астролог.

Нагадаємо, Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua також розповів, що російський диктатор Володимир Путін помре 2023 року, але не власною смертю. Президента Росії ліквідують на замовлення, а виконає його людина з близького оточення, з його особистої охорони.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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