В феврале Путин хочет пойти на Киев и захватить Ровенскую АЭС: астролог рассказал, что будет в начале 2023 года

Глава страны-агрессорки Владимир Путин решил войти в ту же реку дважды. В феврале кремлевский диктатор хочет пойти на Киев и захватить Ровенскую АЭС.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал астролог Влад Росс.

"После нового года Владимир Путин в феврале снова захочет на Киев пойти, захватить Ровенскую АЭС и перерезать границу с Польшей, дойти до Молдовы. Даже молдаване начали суетиться и переживать, что это произойдет", — сказал он.

Росс подчеркнул, что такая опасность существует, и самое главное для нас – не потерять Ровенскую АЭС.

"Киев мы, безусловно, отстоим и всех разбомбим, тем более там заложены, заминированы все поля, разбомблены все мосты. Ну, и погода играет на нашей стороне, потому что это сплошное болото. Чтобы пересечь болото танками, техникой, какими-то бронированными машинами для этого надо, чтобы все замерзло, а в Киеве сейчас около нуля… Трудно в такую погоду напасть на Киев… Нужно жестких морозов ждать… И снова мой прогноз сбывается, я раньше говорил, что будут теплыми осень и зима, что будут высокие температуры. Кстати, это мешает нам продвигаться на юге…", – отметил астролог.

Напомним, Влад Росс в интервью ТСН.ua также рассказал, что российский диктатор Владимир Путин умрет в 2023 году, но не собственной смертью. Президента России ликвидируют по заказу, а выполнит его человек из близкого окружения, его личной охраны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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