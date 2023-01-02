Россияне его боялись: в Донецкой области погиб гранатометчик из Полтавщины

На войне с российскими оккупантами в Донецкой области погиб уроженец Полтавщины, главный сержант Роман Яременко, награжденный рядом военных знаков отличия, в частности, орденом "За мужество" ІІІ степени.

Об этом сообщают местные СМИ.

Уроженец Лубен Полтавской области защищал Родину от врага с 2016 года. С начала полномасштабного вторжения РФ вся семья Романа встала на защиту Украины.

Также читайте В боях под Бахмутом погиб разведчик-пулеметчик из Полтавщины

Брат и отец Героя служат в Вооруженных силах Украины, мама активно занимается волонтерством.

Известно, что Роман служил гранатометчиком, командиром БМП и главным сержантом батальона одной из бригад. Ранения несовместимы с жизнью 29-летний защитник получил вблизи населенного пункта Катериновка, Марьянского района Донецкой области 29 декабря 2022 года.

Прощание с Героем состоится в его родных Лубнах. Дата и время неизвестны.

"Романа очень боялись враги и размещали информацию о нем на своих сайтах, как о таком, что грозит им. Отважный воин — Роман Александрович носил позывной "Поэт", потому что у него была тонкая, поэтическая натура, он писал стихи. Он начал писать книгу, закончить которую, к сожалению, не успел…Доземный уклон тебе, Воин. Спасибо за жизнь", — говорится в сообщении.

Также читайте Потеря для киносообщества: на войне погиб известный украинский режиссер монтажа

Защитник Украины был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "За образцовость в военной службе"; нагрудным знаком "За образцовую службу"; нагрудным знаком "Ветеран войны"; нагрудным знаком 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев "Украина или смерть".

Напомним, известный военнослужащий Валерий Маркус заявил, что погибших украинских защитников некстати называть на российский (советский) манер "Груз 200" или "200-й", ведь это обесценивает ту самую высокую цену, которую воины заплатили за каждого из нас. В его бригаде будут употребляться термины "погибший" или "на щите" и не "300-й", а "раненый".

Ранее 25-летняя парамедик Екатерина, которая под вражескими пулями спасает жизнь других ценой собственной, говорит, что для нее победа будет и грустной, потому что она очень четко видит, какую цену мы за нее платим.

Искренний рассказ "госпитальера" Екатерины Галушки о боли потерь, страхах и вызовах и гендерных стереотипах на войне читайте по этой ссылке.

Читайте также: