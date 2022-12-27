В боях под Бахмутом погиб разведчик-пулеметчик из Полтавщины

В боях на Бахмутском направлении погиб житель Полтавщины Валерий с позывным "Чичем".

Об этом сообщает "Кременчугская газета".

Отмечается, что "Чича" был разведчиком-пулеметчиком, имел звание старшего солдата.

Уроженец Кременчуга погиб 24 декабря в бою под селом Клещиевка Бахмутского района Донецкой области. Защитник получил осколочные ранения во время выполнения боевых задач.

Дата прощания пока неизвестна.

Как сообщалось, под Бахмутом на войне погиб звукорежиссер Илья Грабарь.

Напомним, известный военнослужащий Валерий Маркус заявил, что погибших украинских защитников некстати называть на российский (советский) манер "Груз 200" или "200-й", ведь это обесценивает ту самую высокую цену, которую воины заплатили за каждого из нас. В его бригаде будут употребляться термины "погибший" или "на щите" и не "300-й", а "раненый".

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