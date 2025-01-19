Худшего ада не видел: офицер объяснил, почему Украина потеряла Бахмут

Украина потеряла город Бахмут в том числе из-за отсутствия взаимодействия между ротными, комбатами, комбригами и так далее, которые не докладывали об утраченных позициях.

Об этом заявил снайпер, офицер и боевой командир ГПСУ Дмитрий Полончак, пишет "Укринформ".

"Когда уже было понятно, что город мы теряем, нас, полевых командиров, вызвали "на ковер" к начальству – вместе с нашим непосредственным руководством. Сидят должностные лица высшего ранга и нас спрашивают: почему мы теряем Бахмут? Я был злой и несдержан, говорю, вот здесь сидят полковники – вы их спрашивайте! Вам эти люди говорят, что у нас там есть линия обороны, так я вас разочарую – там нет линии! Это вообще не линия, это кардиограмма, как у больного сердечника: здесь их, здесь наши, все вперемешку! А вы рисуете линии. Все проблемы и начинаются с того, что ротный намахивает комбата, не докладывая об утраченных позициях, комбат – комбрига, а дальше по иерархии вы намахиваете Киев, чтобы вас не намахали", – говорит Полончак.

Снайпер рассказал, что руководивший им и его побратимами ротный вообще думал, что Полончак – мобилизованный, и даже не знал, что тот офицер.

"Он ни разу не был с ребятами на позиции. Его впоследствии забрали с должности, но это, конечно, ни на что не влияло", – отмечает военный.

Кроме того, Полончак утверждает, что новые мобилизованные, присылаемые на защиту Бахмута, были совершенно неподготовлены.

"Был еще случай, когда приехали два автобуса из Львова с только что мобилизованными — и их дают нам как подкрепление. Это люди, две недели назад были еще цивилами. Может, кто-то из них когда-то один раз в жизни был на охоте и там пробовал щелкать оружием. И их нам дают, чтобы они шли отбивать утраченные позиции! Я просто не знал, что с ними делать", – признается офицер.

Он рассказывает, как шел на помощь военным, которые уже на позиции прощались с жизнью.

"Был случай, когда я услышал в праве своих бойцов на одной из позиций, как они прощаются. Боец говорит: у нас один 200-й, один 300-й, заканчивается БК. Когда такое слышишь в эфире, это очень тяжело. Я беру побратимов, иду их вытаскивать. С нами пошел также один офицер. У него по дороге началась паника, он остался в одном из подвалов. Мы прорывались с боем на эту позицию, отстреливались и бросали гранаты. Когда пришли к ним, оказалось, что боец, говоривший в правацию, тоже был охвачен паникой. Он лежал, надо было его привести в чувство. Я его поднял и приставил к стене (в обычной жизни никогда бы так не смог, но на нервах у человека откуда-то появляется очень много силы), а параллельно второй рукой веду бой, отстреливаюсь – бедняга подумал, что я его хочу расстрелять.Мы таки тогда их забрали с той позиции", – рассказывает Дмитрий Полончак.

Офицер возмущается, что буквально через несколько минут после завершения этой эвакуации он услышал в устный приказ: идти отбивать позицию. Командир даже не спросил, есть 200-е или 300-е.

"Он не спросил, есть ли у нас БК, вода, или люди в состоянии идти отбивать позиции. Я отказался – достаточно грубо и эмоционально, в прав. Это слышал весь Бахмут, эфир же – один. Того командира мы после этого не видели потом две недели. Он просто пропал", – рассказывает военный.

Дмитрий признается, что хуже Бахмута ада он не видел. Но хуже всего в том, что выводов никто не делает. Когда Украина впоследствии теряли другие города, и было много тех же проблем.

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