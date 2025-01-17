Под Бахмутом погибла известная девушка-доброволец из Беларуси

16 января Марии Зайцевой исполнилось 24 года, а 17 января утром она умерла.

В пятницу, 17 января, под Бахмутом Донецкой области погибла 24-летняя доброволец из Беларуси Мария Зайцева.

Об этом друзья павшей сообщили изданию "Наша Ніва".

После начала полномасштабного российского вторжения Мария Зайцева присоединилась к украинским военным.

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Девушка погибла в боях под Бахмутом, где сражалась в составе 2-го интернационального легиона. Вчера, 16 января, ей исполнилось 24 года, а сегодня утром она умерла.

В издании отметили, что Марию помнят по фото, сделанному 9 августа 2020 года в Минске возле Стеллы. Тогда девушку ранили светошумовой гранатой. Мария Зайцева перенесла несколько операций в Беларуси, а затем попала на лечение в Чехию.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб военнослужащий из Латвии Эдгар Платонов. Он воевал против российских оккупантов в составе Интернационального легиона ВСУ.

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