В боях за Украину погиб медик – доброволец из Шотландии

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб 26-летний Джордан Маклахлан из Арднамерхана в шотландском Гайленде.

Об этом сообщила его семья, пишет BBC.

Джордан добровольно приобщился к помощи Украины после вторжения России в феврале 2022 года. Его семья рассказала, что он погиб в пятницу во время исполнения своих обязанностей на фронте.

В своем заявлении семья отметила: "Джордан всегда верил, что меняет мир к лучшему, и мы все очень гордимся тем, что он помогал другим".

Семья Джордана сообщила, что он присоединился к украинской армии вскоре после того, как стал волонтером три года назад.

"Мы ожидаем дополнительную информацию от Министерства иностранных дел, поскольку сейчас ее очень мало", – отметили родственники.

"Джордан был жизнерадостным сыном, братом, внуком, племянником, кузеном и другом для многих, и его будет очень не хватать всем, кто его знал", – сказали его родные.

Семья также попросила о конфиденциальности в это тяжелое время.

Представитель Министерства иностранных дел, Содружества и развития Великобритании заявил: "Мы поддерживаем семью британца, погибшего в Украине, и находимся в контакте с местными властями".

Напомним, на фронте погиб уже четвертый боец-добровольец из Финляндии, воевавший на стороне Вооруженных Сил Украины

Читайте также: