В Харькове умер польский доброволец Беднарский - воевал в Авдеевке

В Харькове скончался 49-летний польский доброволец Мацей Беднарский, воевавший в Авдеевке. Он попал в ДТП.

Об этом сообщила журналистка Каролина Баца-Погожельская в Facebook.

"Ушел на следующий день после того, как мне приснился. Да, ты встал с больничной койки в том кителе, в котором я в последний раз тебя видела, когда меня пустили к тебе, без следов последствий аварии и операции. Вы не будете смеяться над тем, что я ем устрицы в Черном море. Мы не пойдем на еще одну прогулку в Салтовку", — написала она.

Мужчина попал в аварию во время своего отпуска.

"В Авдеевке ты всегда возвращался с должности, потому что обещал мне. Мы так ждали этой встречи в Харькове. У меня сейчас такое ощущение, что если бы тебе не дали долгожданный отпуск, ты был бы сегодня жив, а мы часами разговаривали по телефону, как месяцами", — говорится в ее сообщении.

По ее словам, поляк скончался 4 ноября в харьковском госпитале.

Напомним, The New York Times рассказал, что за Украину воюют сотни добровольцев из Колумбии.

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