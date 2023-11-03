В ВСУ предупредили о еще более массированных атаках по Украине: когда именно

Все предыдущие вражеские атаки в последнее время были точечными, а удары 3 ноября – уже массированными.

Россия в ночь на 3 ноября впервые за последнее время атаковала Украину большим количеством дронов-камикадзе. Вероятно, что вражеские атаки будут становиться еще более массированными после наступления холодов.

Об этом сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк на брифинге.

Гуменюк не исключает возможности того, что изменение погоды будет влиять на удары по Украине со стороны российских оккупантов. То есть с наступлением холодов захватчики будут прибегать к более массированным атакам.

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"Предыдущие (атаки – ред.) мы оценивали как точечные. Мы предупреждали, что это разведки. Два-четыре-шесть "Шахедов", запущенные в зону ответственности, означали, что враг пытался разведать размещение наших средств ПВО", – пояснила представитель Сил обороны юга.

Массированная атака беспилотниками 3 ноября

Российские войска атаковали Украину 38 дронами Shahed-136/131 в ночь на 3 ноября и запустили одну управляемую авиаракету Х-59. Силы ПВО уничтожили 24 беспилотника и ракету. Однако были попадания и падения обломков. В частности, больше всего досталось Харькову, где разрушено здание учебного заведения, есть "прилеты" по СТО, общежитию, повреждения жилых домов.

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