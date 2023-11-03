У ЗСУ попередили про ще масованіші атаки по Україні: коли саме

Всі попередні ворожі атаки протягом останнього часу були точковими, а удари 3 листопада – вже масованими.

Росія в ніч проти 3 листопада вперше за останній час атакувала Україну великою кількістю дронів-камікадзе. Ймовірно, що ворожі атаки ставатимуть ще масованішими після настання холодів.

Про це повідомила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу.

Гуменюк не виключає можливість того, що зміна погоди впливатиме на удари по Україні з боку російських окупантів. Тобто з настанням холодів загарбники вдаватимуться до більш масованих атак.

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"Попередні (атаки – ред.) ми оцінювали як точкові. Ми попереджали, що це розвідки. Два-чотири-шість "Шахедів", запущені у зону відповідальності, означали, що ворог намагався розвідати розміщення наших засобів ППО", – пояснила речниця Сил оборони півдня.

Масована атака безпілотниками 3 листопада

Російські війська атакували Україну 38 дронами Shahed-136/131 у ніч проти 3 листопада та запустили одну керовану авіаракету Х-59. Сили ППО знищили 24 безпілотники та ракету. Однак були влучання та падіння уламків. Зокрема, найбільше дісталося Харкову, де зруйнована будівля навчального закладу, є "прильоти" по СТО, гуртожитку, пошкодження житлових будинків.

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