РФ вночі випустила по Україні майже 40 дронів: де є влучання та які наслідки атаки

Вночі проти п'ятниці, 3 листопада, російська окупаційна армія атакувала Україну 38 безпілотниками та однією керованою авіаційною ракетою Х-59. Повітряна тривога тривала понад п'яти годин. Сили ППО знищили 24 "Shahed-136/131" та одну ракету.

Як минула ніч у регіонах та які наслідки атаки дронів - у матеріалі ТСН.ua.

Харківська область

В Харківській області повітряна тривога тривала від 22:37 2 листопада до 02:10 3 листопада. Окупанти масовано атакували Харків та передмістя. Зафіксовані влучання щонайменше десяти дронів по цивільній інфраструктурі регіону. За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, постраждалих немає.

Внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, автівки, СТО, адмінбудівля. Крім того, "приліт" стався у будівлю навчального закладу. Зруйновано другий та третій поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи.

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Львівська область

В регіоні тривога тривала від 01:01 до 05:20. Через атаку ворожих безпілотників на Львівщині працювала ППО. Відомо, що на область летіли 16 БПЛА. Мер Львова Андрій Садовий каже, що під час нічної атаки ворожими безпілотниками ніч в обласному центрі минула спокійно.

Натомість росіяни вдарили дронами по Львівській області. Силам ППО вдалося знищити 11 ворожих безпілотників, але є "приліт". Сталося п'ять влучань в об'єкт критичної інфраструктури. За словами очільника ОВА Максима Козицького, минулося без жертв та постраждалих.

Івано-Франківська область

Атакували російські безпілотники і Прикарпаття. Повітряна тривога в регіоні тривала від 01:08 до 05:03. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що в області сили ППО збили російський безпілотник. У Калуському районі впали уламки збитого безпілотника.

Своєю чергою, очільниця ОВА Світлана Онищук підтвердила, що Прикарпаття атакував російський дрон. З її слів, ворог "атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області".

Миколаївська область

У Миколаївській області тривога тривала понад п'ять годин - від 21:31 2 листопада. Сили ППО збили над областю три "Шахеди".

Крім того, вдень війська РФ спробували влаштувати ракетний удар по області, але ворожі цілі невстановленого типу були збиті. Уламки ракет впали на відкритій території. Руйнувань та постраждалих немає.

Одеська область

Вночі російські терористи вчергове атакували Одещину. Тривога в області тривала від від 22:12 2 листопада до 00:16 3 листопада 00:16.

За словами очільника ОВА Олега Кіпера, сили ППО знищили два дрони "Shahed-131/136". Втім, сталося влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано.

Крім того, РФ увечері запустила по Одещині надзвукові ракети "Онікс". Дві балістичні ракети у польоті "втратили бойову спроможність" і, за попередньою інформацією, не завдали шкоди.

Кіровоградська область

В області тривога тривала майже 5 год. - від 21:56 2 листопада. Вона була пов'язана із ракетною загрозою і загрозою дронів. Очільник ОВА Андрій Райкович заявив, що ракету збито над Кропивницьким районом. Минулося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.

Реакція Зеленського на масовану атаку

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі на Україну летіли було близько 40 "Шахедів". Більше половини ворожих цілей було збито.

"Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської", – йдеться в заяві президента.

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