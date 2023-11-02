РФ увечері запустила по Одещині надзвукові ракети "Онікс": що відомо

Дві балістичні ракети "Онікс" у польоті "втратили бойову спроможність" і, за попередньою інформацією, не завдали шкоди

Ввечері, 2 листопада, РФ завдала ракетного удару по Одеській області двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс".

Про це передають Сили оборони півдня України.

Їх випустили з окупованого Криму, з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Проте ракети "Онікс" втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, скільки ракет і "шахедів" знищила ППО України у жовтні.

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