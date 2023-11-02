Байден ветуватиме законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України

Глава США вважає, що розділяти ці потреби не можна.

Президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою Ізраїлю без України. Річ у тім, що ці напрямки є однаково важливими.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

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Як наголосив Кірбі, президент Байден очікує від Конгресу ухвалення поданого запиту на 106 млрд доларів, передбачених для України, Ізраїлю й інших потреб. Він налаштований ветувати альтернативні ініціативи, такі як підтримка Ізраїлю коштом асигнувань Податкової служби США.

Кірбі підкреслив, що запит на додаткове фінансування містить чотири критичні потреби:

підтримку Ізраїлю;

допомогу Україні;

забезпечення інтересів США у Індо-Тихоокеанському регіоні;

безпеку кордонів.

Усі вищеперелічені напрямки національної безпеки, стверджує координатор, є вкрай важливими. Саме тому президент Байден очікує, що потреби, на які було зроблено запит, будуть ухвалені одночасно законодавцями Конгресу США.

Раніше новопризначений спікер Палати представників у Конгресі США Майк Джонсон заявив, що Палата представників розглядатиме нову військову допомогу Україні та Ізраїлю як окремі заходи. Мовляв, це дві різні теми.

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