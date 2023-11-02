Нові санкції США обмежать постачання військових технологій до Росії

До “чорних списків”, які передбачають блокування всіх активів та заборону на будь-які операції, потрапили 40 фізичних осіб, а також десятки компаній та 7 банків.

Влада США в четвер, 2 листопада, оголосила про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які допомагають РФ постачати технології для військового виробництва.

Про це повідомили на сайті Мінфіну США.

До “чорних списків”, які передбачають блокування всіх активів та заборону на будь-які операції, потрапили 40 фізичних осіб, а також десятки компаній та 7 банків.

Посібники держави-терористки

Санкції запроваджено не тільки щодо росіян, але й щодо громадян та компаній із Туреччини, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів, через які Росія імпортувала технології, обладнання та інші засоби, необхідні для підтримки й обслуговування свого військово-промислового комплексу.

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Щодо громадян РФ, то персональні санкції запроваджуються, зокрема, щодо заступника міністра промисловості Віктора Євтухова та конструктора безпілотників “Ланцет” Олександра Захарова, а також членів їхніх сімей.

Під санкції потрапила також група осіб, пов’язаних з росіянином Артуром Петровим. Його раніше затримали на Кіпрі за запитом США за звинуваченням в організації схеми обходу санкцій для закупівлі електронних технологій американського виробництва для російських компаній.

Удар по військово-промислових компаніях

Американські санкції охоплюють десятки військово-промислових компаній РФ, які виробляють, імпортують, продають і ремонтують промислове обладнання, верстати, запчастини, обладнання для російських компаній.

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Серед них - російська державна акціонерна фінансова корпорація (АФК) "Система" – одна з найбільших російських холдингових компаній, що працює в оборонній, фінансовій та технологічній галузях, та її дочірні компанії. Її засновник - мільярдер Володимир Євтушенков. Серед його активів - телеком-оператор МТС, інтернет-ретейлер Ozon, лісопромисловий холдинг "Сегежа" та девелопер "Еталон".

Під санкціями також опинилися ТОВ "Фрегат" – один із найбільших постачальників електронних компонентів та обладнання в Росії та "Оптрон" – один із провідних російських виробників напівпровідників.

Також обмеження застосовано до ТОВ “Арктик СПГ-2” - дочірньої компанії “Новатек”, яка реалізує проект будівництва заводу зі зрідження газу в Ямало-Ненецькому автономному окрузі потужністю 18 млн тонн на рік.

Санкції проти фінансового сектора РФ

Санкції також запроваджуються щодо Санкт-Петербурзької фондової біржі — російського торгового майданчика, який спеціалізується на іноземних акціях.

Також до “чорного списку” внесено п'ять великих банків, яким відтепер буде закрито можливість проводити операції у доларах, - “Пошта-банк”, “Абсолют банк”, банк “Російський стандарт”, ХКФ банк і Всеросійський банк розвитку регіонів (ВБРР), який належить “Роснефти”. Разом із ними під санкції потрапили два менших банки — “Бланк” та “Російський регіональний банк”.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати запровадили торгівельні обмеження проти 42 китайських компаній, які співпрацюють з обороною промисловістю Росії, включаючи поставки американського обладнання.

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