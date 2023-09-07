У Росії не вистачає матеріалів для виготовлення зброї - ISW

Також російським підприємствам не вистачає гуми для виготовлення шин.
Російський оборонно-промисловий комплекс все частіше стикається з дефіцитом комплектуючих для виготовлення зброї.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики з посиланням на російські джерела повідомляють, що оборонно-промислова база РФ стикається з проблемами поставок.
Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що Росія здатна виготовляти лише "десятки" крилатих ракет "Калібр" і ще меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць.
Через це Росія невзмозі поповнити свої запаси до рівня 2022 року. Крім того, у Росії серйозні проблеми з отриманням сучасного оптичного обладнання, електроніки, чіпів. Контрабанда та "сірий імпорт" не можуть повністю покрити потреби.
Крім того, джерела у РФ повідомляють, що через дефіцит гуми виникли проблеми з заміною шин для військової техніки, яка зараз дуже необхідна загарбникам на передовій. Через нестачу коліс в окупантів можуть виникнути серйозні проблеми з переміщенням після початку сезону дощів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Захід вимагає від ОАЕ припинити допомагати Росії у війні з Україною.
Крім того, ми раніше інформували, що Індія просить США розблокувати заморожені за співпрацю з Росією гроші.
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