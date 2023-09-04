Рішення абсолютно не закрите: Кулеба – про надання Україні ATACMS

Міністр зазначив, що Велика Британія і Франція надали Україні далекобійні ракети, і буде більш ніж природно, якщо Німеччина і США доєднаються до цієї коаліції.

Рішення про надання Україні американських балістичних ракет ATACMS не закрите.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Укрінформ".

"Це рішення відкрите. Воно абсолютно не закрите. В останній розмові з державним секретарем США ми це обговорювали. Він підтвердив, що вони проводять аналіз деяких моментів, пов'язаних із застосуванням, кількістю, щоб ухвалити остаточне рішення", - заявив він.

Міністр нагадав, що Велика Британія і Франція надали Україні далекобійні ракети.

"Буде більш ніж природно, якщо Німеччина і США доєднаються до цієї коаліції", - додав Кулеба.

Раныше повідомлялось, що Україна веде переговори з США щодо постачання ракет ATACMS, які мають великий радіус дії.

Що відомо про ракети ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) — це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів, пише виробник.

Це клас ракет "земля-земля", тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. ATACMS не тільки далекобійні, а й високоточні.

Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна використовує у захисті території від Росії.

Читайте також: