І не "так", і не "ні": Міллі прокоментував можливість постачання Україні ATACMS

Сьогодні точиться чимало обговорень довкола винищувачів та далекобійної зброї для нашої держави.

Так, Україна може отримати сучасні літаки F-16 в найближчому майбутньому. Що ж до ракет високої дальності ATACMS, це – "спірна тема".

Про це розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Питання розглядається

За словами генерала, "з багатьох причин" українці досі не отримали далекобійну зброю. Це питання перебуває на стадії розробки.

"Президент Байден цього разу не сказав "ні" чи "так", – повідомив Міллі.

Натомість триває активний процес розробки програми навчання на F-16. На думку генерала, ЗСУ, ймовірно, отримають ці винищувачі "у недалекому майбутньому".

Раніше у Пентагоні заявили, що США повідомили, що в жовтні розпочнуть підготовку українських пілотів для польотів на винищувачах F-16. Та поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для навчання пілотів.

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