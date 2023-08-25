И не "да", и не "нет": Милли прокомментировал возможность поставки Украине ATACMS

Сегодня идет немало обсуждений вокруг истребителей и дальнобойного оружия для нашего государства.

Так, Украина может получить современные самолеты F-16 в ближайшем будущем. Что касается ракет высокой дальности ATACMS, это – "спорная тема".

Об этом рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Вопрос рассматривается

По словам генерала, "по многим причинам" украинцы до сих пор не получили дальнобойное оружие. Этот вопрос находится в стадии разработки.

"Президент Байден на этот раз не сказал "нет" или "да", – сообщил Милли.

В то же время продолжается активный процесс разработки программы обучения на F-16. По мнению генерала, ВСУ, вероятно, получат эти истребители "в скором будущем".

Ранее в Пентагоне заявили, что США сообщили, что в октябре приступят к подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Но пока неясно, сколько времени понадобится для обучения пилотов.

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