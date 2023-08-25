Аналитики сообщили, чем для Лукашенко может обернуться гибель Пригожина

Гибель главаря "Вагнера" Евгения Пригожина в авиакатастрофе, вероятно, стала для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сигналом о резком сокращении возможностей для переговоров с Кремлем, а также о скрытой угрозе его попыткам сопротивляться интеграции в союзное государство.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW)

"Соглашение от 24 июня между Путиным, Пригожиным и белорусским "президентом" Александром Лукашенко, вероятно, было признано недействительным из-за уничтожения самолета Пригожина. Смерть Пригожина, вероятно, отменила ключевую основу этого соглашения, сделав остальное его — спорным", — считают эксперты.

В ISW прогнозируют: вполне вероятно то, что Лукашенко будет сохранять молчание по этому поводу, чтобы избежать провокаций Путина и "дальнейшего риска для своего и без того уязвимого положения". Особенно на фоне того, поступок диктатора Беларуси по поводу прямых переговоров с Пригожиным в июне, а затем восхваление своей ролью, которую он сыграл, значительно смутил главу Кремля Владимира Путина.

Аналитики Института отмечают, что безопасность и выживание главаря "вагнеровцев", вероятно, были решающими для соглашения от 24 июня, в котором Путин якобы пообещал неопределенные "гарантии безопасности" самому Пригожину и его ЧВКв Беларуси.

Как сообщалось, после сообщений о гибели Евгения Пригожина стало известно, что боевики "Вагнера" пытаются покинуть территорию Беларуси.

В частности, из спутниковых снимков видно, что лагерь "вагнеровцев" в Беларуси активно демонтируется. Из фотографий понятно, что треть всех палаток уже убрали.

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