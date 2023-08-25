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В разведке Британии назвали последствия гибели Пригожина для "Вагнера"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В разведке Британии назвали последствия гибели Пригожина для "Вагнера"

Место падения самолета "Вагнер". / Фото: Associated Press

Точных доказательств гибели предводителя боевиков пока нет.

Вероятная гибель так называемого "повара Путина", владельца группы "Вагнера" Евгения Пригожина приведет к серьезной дестабилизации в НДП.

Об этом сообщила в своемотчете разведка Минобороны Великобритании.

"Пока точных доказательств того, что Пригожин находился на борту, нет. Известно, что он принимает исключительные меры безопасности. Однако вполне вероятно, что он действительно мертв", — говорится в сообщении.

По данным британских разведчиков, смерть предводителя "вагнеровцев" почти наверняка повлечет глубоко дестабилизирующее влияние на группу. Его характерные личностные качества, такие как гиперактивность, исключительная смелость, непоколебимость в достижении цели и высокая жестокость, вряд ли могут найтись у любого преемника.

"Вакуум лидерства в группе "Вагнера" будет усилен сообщениями о том, что основатель и полевой командир Дмитрий Уткин и начальник тыла Валерий Чекалов также мертвы", — отмечают в Минобороны Британии.

Вероятная гибель Пригожина: реакция Украины

В украинском ГУР отреагировали на авиакатастрофу самолета с Пригожиным. Представитель разведки Андрей Юсов отмечает, что произошла ликвидация ряда лиц, а потому авария самолета вряд ли может быть случайной.

Также президент Владимир Зеленский прокомментировал гибель Пригожина. Он подчеркнул, что Украина к этому не имеет никакого отношения. В то же время, подчеркнул глава государства, все хорошо "осознают, кто к этому причастен".

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что вероятная гибель владельца ППК "Вагнер" – это удар по самому Путину. Кроме того, признак начала фрагментации РФ считает он.

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Дата публикации
Просмотры
3773
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