В ISW проанализировали причастность Путина к гибели Пригожина

Аналитики считают, что диктатор мог отомстить лидеру ЧВК за унижение во время мятежа в июне.

Аналитики американского Института изучения войны склоняются к мнению, что российский президент-диктатор Владимир Путин мог отомстить за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство ЧВК "Вагнера".

Так анализируют специалисты ISW сбитие самолета предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина и его гибель.

"Почти определенный приказ Путина российскому Минобороны сбить самолет Пригожина, вероятно, является публичной попыткой восстановить свое доминирование и местью за унижение, нанесшее Путину и российскому Минобороны вооруженное восстание группы Вагнера 24 июня", — отмечают в ISW.

В своем отчете аналитики указывают на то, что российское Министерство обороны и Кремль уничтожали ЧВК и ослабляли власть Пригожина с момента его мятежа. Именно поэтому убийство высшего руководства Вагнера, вероятно, было последним шагом к ликвидации компании как независимой организации. В свою очередь, Пригожин, вероятно, пытался противодействовать уничтожению "Вагнера" Минобороны и администрацией президента РФ.

Аналитики подчеркивают, что Путин "почти наверняка" приказал российскому военному командованию сбить самолет Пригожина. Российские военные, особенно министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, вряд ли убили бы лидера "вагнеровцев" без приказа Путина.

Официальное подтверждение увольнения Суровикина в российских государственных СМП в тот же день, что и убийство Пригожина, скорее всего, не является совпадением. Кремль, вероятно, намерен, чтобы оба разглашенных наказания стали четким сигналом о том, что с участниками мятежа 24 июня расправились, и вызов "Вагнера" российскому руководству – это уже решенное дело.

По наблюдениям аналитиков, российские источники отметили, что прошло ровно два месяца с начала вооруженного мятежа "Вагнера", во время которого силы ЧВК сбили несколько российских вертолетов и убили по меньшей мере 13 российских военнослужащих.

Решение о том, что за убийство Пригожина отвечала российская противовоздушная оборона, позволило Минобороны РФ напрямую отомстить за один из самых смертоносных дней для российской авиации с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Будущее ПВК без Пригожина

После ликвидации Пригожина, подчеркивают в ISW, будущее "Вагнера" без руководителя остается неопределенным. Ведь главарь ПВК Евгений Пригожин и основатель Дмитрий Уткин, "безусловно, были лицами "Вагнера", и их убийства будут иметь драматическое влияние на командную структуру и бренд организации". Что больше – командиры и бойцы "Вагнера" могут начать бояться за свою жизнь или быть деморализованными.

"Вмешательство российского Минобороны и Кремля в операции "Вагнера" и отсутствие Пригожина, который боролся бы за новые возможности для личного состава "Вагнера", может привести к дальнейшей деградации группировки "Вагнера"", — говорится в отчете.

Кремль хочет снять ответственность

В ISW отмечают, что, вероятно, Кремль создает условия для снятия явной ответственности за убийство Пригожина с Путина и российских военных.

"Росавиация создала специальную комиссию для расследования технического состояния разбившегося самолета, метеорологических условий на маршруте полета, а также диспетчерских служб и наземного радиооборудования. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в отчете.

Специалисты добавляют, что широкое информационное пространство России воздерживается от комментариев по поводу причин катастрофы, лишь некоторые источники связывают инцидент с Кремлем или Минобороны России.

Детали сбития самолета

Специалисты Института отмечают, что глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин и ее основатель Дмитрий Уткин погибли после того, как российские силовики сбили самолет над Тверской областью.

Российское Федеральное авиационное агентство сообщило, что все пассажиры, а это – Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарьян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матюсеев – погибли в авиакатастрофе вместе с тремя членами экипажа.

Российские источники утверждают, что второй принадлежащий "Вагнеру" второй самолет Embraer (регистрационный номер RA-02748) вылетел из столицы РФ, но развернулся и приземлился в московском аэропорту Остафьево примерно в то же время, когда произошел удар.

Данные отслеживания полетов показали, что второй самолет прибыл в Санкт-Петербург в 18:27 и вылетел обратно в Москву через 20 минут, прибыв в 20:02.

Как сообщалось, вечером, 23 августа, стало известно, что в РФ разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Российские пропагадистские телеграмм-каналы предполагают, что самолет главаря "Вагнера" сбили российские средства ПВО – две ракеты С-300. По их информации, во время полета самолета Пригожина в небе раздались два взрыва.

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