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"Вагнеровцы" обещают отомстить Путину за смерть Пригожина

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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"Вагнеровцы" обещают отомстить Путину за смерть Пригожина

Герасимов, Путин и Шойгу / Фото: Associated Press

Также боевики "Вагнер" планируют отомстить главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Боевики террористической группировки "Вагнер" заявили, что они будут мстить российскому диктатору Путину за гибель их лидера Евгения Пригожина.

Об этом пишет Telegram-канал " Можем объяснить ".

В сообщении указывается, что каналы Пригожина заполнены сообщениями, что они собираются отомстить за смерть своего предводителя.

"Мстят", — сказал "МО" один из бывших боевиков незаконного объединения.

Прокремлевское издание Readovka, связанное с Пригожиным, сообщило, что в ПИКе существует "давно разработанный утвержденный механизм действий на случай смерти Евгения Пригожина или Дмитрия Уткина".

Источник "МО" это подтверждает: "На случай гибели Пригожина есть механизм "полной мобилизации" — независимо от того, по чьей вине эта гибель случилась".

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская напомнила, что "гарантии безопасности" Евгению Пригожину после мятежа обещал именно Александр Лукашенко.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.

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Дата публикации
Просмотры
976
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