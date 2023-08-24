Буданов рассказал, сколько у России осталось стратегических бомбардировщиков

Операции украинской разведки против российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 сократили возможность России наносить удары по Украине крылатыми ракетами.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

Буданов рассказал, что в разных операциях против Украины принимают участие 436 российских самолетов.

"Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 – и минус два еще тех, кто на ремонте будет, то есть 27. То есть не так много тех, которые действительно летают", — сказал глава ГУР.

Буданов заявил, что во время последних операций на российских военных аэродромах Сольцы (Нижегородская область) и Шайковка (Калужская область) были уничтожены два самолета, а еще два получили повреждения.

Глава ГУР заявил, что Россияне со временем отремонтируют поврежденные самолеты, поэтому об этом тоже следует не забывать.

Также Буданов добавил, что разведка знает, кто уничтожил самолеты врага.

"Это люди, которые с территории Российской Федерации выполнили определенные задачи", – подытожил руководитель ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что место уничтоженного бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Сольцы" в Новгородской области РФ было зафиксировано на спутниковом снимке.

Кроме того, мы ранее информировали, что разведка Британии оценила способность Москвы защитить свои авиабазы.

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