Буданов опроверг заявления РФ о захвате Доброполья

Кирилл Буданов

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На фоне заявлений России о якобы захвате Доброполья в Донецкой области руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что город остается под контролем ВСУ. Он обвинил командующего российской группировкой войск «Центр» Андрея Иванаева в дезинформации Владимира Путина.

Об этом Буданов сообщил на своей странице в Facebook.

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Что Буданов заявил о ситуации в Доброполье

«Прямо сейчас ведутся тяжелые переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине», — отметил Кирилл Буданов.

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Он подчеркнул, что в этот сложный момент все стороны должны поступать взвешенно, реально оценивать ситуацию и сообщать правдивую информацию.

«Объективный факт в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком захвате этого украинского города российскими войсками речь не идет», — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Ранее российский Генеральный штаб заявил о якобы захвате Доброполья. Ведомство также обнародовало видео, которое должно подтвердить контроль армии РФ над городом, однако достоверность кадров вызывала сомнения.

Генеральный штаб ВСУ опроверг эти заявления и подчеркнул, что Доброполье остается под контролем Украины, а утверждения российского командования не соответствуют действительности.

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Президент Владимир Зеленский 18 октября также заявил, что Доброполье находится под контролем Украины.

Буданов обвинил российского командующего в дезинформации

По словам Буданова, генерал-полковник Андрей Иванаев, командующий российской группировкой войск «Центр», сознательно вводит российское руководство в заблуждение, запугивает подчиненных и ставит им нереальные задачи — любой ценой продемонстрировать захват Доброполья.

«Поскольку сам Иванаев уже отчитался об этом», — заметил Буданов.

Он добавил, что Силы обороны Украины продолжают удерживать позицию, защищая интересы государства и украинскую землю.

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«Никакие ложные заявления не изменят реальность», — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о массированной российской атаке на Украину в ночь на 20 октября. В результате ударов в разных регионах погибли и пострадали люди, повреждены жилые дома, предприятия и объекты критической инфраструктуры.

Также командующий Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий сообщил о стабилизации Славянско-Краматорского направления. По его словам, ранее на этом участке фронта украинские военные несли значительные потери.

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