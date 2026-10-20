- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 203
- Время на прочтение
- 2 мин
Буданов опроверг заявления РФ о захвате Доброполья
На фоне заявлений РФ о якобы захвате Доброполья Буданов подчеркнул, что город контролируют Вооруженные силы Украины.
На фоне заявлений России о якобы захвате Доброполья в Донецкой области руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что город остается под контролем ВСУ. Он обвинил командующего российской группировкой войск «Центр» Андрея Иванаева в дезинформации Владимира Путина.
Об этом Буданов сообщил на своей странице в Facebook.
Что Буданов заявил о ситуации в Доброполье
«Прямо сейчас ведутся тяжелые переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине», — отметил Кирилл Буданов.
Он подчеркнул, что в этот сложный момент все стороны должны поступать взвешенно, реально оценивать ситуацию и сообщать правдивую информацию.
«Объективный факт в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком захвате этого украинского города российскими войсками речь не идет», — подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Ранее российский Генеральный штаб заявил о якобы захвате Доброполья. Ведомство также обнародовало видео, которое должно подтвердить контроль армии РФ над городом, однако достоверность кадров вызывала сомнения.
Генеральный штаб ВСУ опроверг эти заявления и подчеркнул, что Доброполье остается под контролем Украины, а утверждения российского командования не соответствуют действительности.
Президент Владимир Зеленский 18 октября также заявил, что Доброполье находится под контролем Украины.
Буданов обвинил российского командующего в дезинформации
По словам Буданова, генерал-полковник Андрей Иванаев, командующий российской группировкой войск «Центр», сознательно вводит российское руководство в заблуждение, запугивает подчиненных и ставит им нереальные задачи — любой ценой продемонстрировать захват Доброполья.
«Поскольку сам Иванаев уже отчитался об этом», — заметил Буданов.
Он добавил, что Силы обороны Украины продолжают удерживать позицию, защищая интересы государства и украинскую землю.
«Никакие ложные заявления не изменят реальность», — подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Война в Украине — последние новости
Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о массированной российской атаке на Украину в ночь на 20 октября. В результате ударов в разных регионах погибли и пострадали люди, повреждены жилые дома, предприятия и объекты критической инфраструктуры.
Также командующий Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий сообщил о стабилизации Славянско-Краматорского направления. По его словам, ранее на этом участке фронта украинские военные несли значительные потери.