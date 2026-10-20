Как на самом деле будет правильно — "мати" или "матір": языковеды дали окончательный ответ

Как правильно говорить на украинском / © www.freepik.com/free-photo

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В украинском языке можно услышать оба слова — «мати» и «матір», из-за чего иногда возникают сомнения, какой вариант правильный. На самом деле ошибки нет ни в одном из них: все зависит от того, в каком падеже употреблено существительное и какое значение нужно передать. Толковый словарь украинского языка, заключенный с участием Института языкознания им. А. А. Потебни, фиксирует слово «мати» с формами косвенных падежей, в частности «матері» и «матір». Проверить их можно на сайте Института языкознания НАН Украины.

Когда правильно говорить «мать», а когда — «матери»

Чтобы не путаться, нужно запомнить простое правило: «мать» — это обычная форма именительного падежа, а «мать» чаще всего употребляют в винительном падеже.

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Например:

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Мать вернулась домой. Кто? Мать. Это именительный падеж.

Дети встретили мать у дома. Кого? Мать. Это винительный падеж.

Я поблагодарил мать за заботу. Кому? Мать. Это дающий падеж.

Он гордится матерью. Кем? Матерью. Это творительный падеж.

Она рассказала о матери. О ком? О матери. Это винительный падеж с предлогом.

Именно поэтому неправильно механически заменять слово другим во всех предложениях. Надо определить, на какой вопрос отвечает существительное.

Как склоняется слово «мать»

Чтобы уверенно использовать эти формы в устной речи и на письме, следует запомнить спряжение слова в единственном числе.

Именителен: мать. Мать приготовила ужин.

Родовой: матери. Нет матери дома.

Давательный: матери. Помочь матери.

Находящийся: мать. Обнять мать.

Орудный: матерью. Гордиться матерью.

Местный: на матери. На матери было светлое платье.

Кличный: мать. Мама, я уже дома!

Обратите внимание: в родовом и дательном падежах правильно говорить «матери», а не «мать». В творительном падеже пишем «матерью».

Можно ли сказать «матерь» в именительном падеже

Такую форму можно встретить в литературе, торжественной речи и религиозных текстах. Например, слово «Богоматерь» является традиционным наименованием Девы Марии. Однако в повседневной речи, когда речь идет о женщине по отношению к ее детям, природной нормативной формой именительного падежа является именно «мать».

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Запомните: мать пришла, нет матери, помочь матери, увидеть мать, гордиться матерью. Оба слова правильны, но употреблять их нужно в соответствии с грамматическим контекстом.

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