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Только не "ізобіліє": как правильно сказать на украинском — объяснение языковедов
Каким украинским словом заменить «ізобіліє» и как правильно говорить о большом количестве чего-то, обилии и благополучии.
Слово «ізобіліє» часто можно услышать в бытовой речи, однако для современного украинского литературного языка оно не является нормативным. Если хочется сказать, что чего-то много, лучше использовать удельные украинские соответствия в зависимости от контекста. Чаще вместо «ізобіліє» уместно сказать «достаток», «велика кількість», «безліч», «обилиця». Какой вариант выбрать, зависит от того, о чем идет речь.
Как правильно сказать на украинском о большом количестве чего-то
Если подразумевается, что чего-то очень много, проще всего сказать «большое количество» или «множество». К примеру: «В саду в этом году большое количество яблок» или «На выставке было множество интересных работ».
Когда говорим о материальном благополучии, обилии в доме или хороших условиях жизни, следует использовать слово «изобилие»: «В семье царят мир и достаток», «Желаю вам здоровья, счастья и достатка».
Есть также хорошее украинское слово «обилица», которое означает большое количество, изобилие чего-то. Например: «В этом году сад порадовал обилицей фруктов». Это слово можно использовать в повседневной и образной речи.
Почему слово «ізобіліє» лучше не употреблять
«Ізобіліє» — это калька с русского языка, перевод слова «изобилие». В украинском для передачи этого значения есть собственные соответствия, поэтому не следует использовать эту лексему в своей речи.
Например, вместо «желаю изобилия» лучше сказать «желаю вам достатка», «желаю благополучия» или «пусть в вашем доме будет достаток».