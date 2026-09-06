Десять украинских слов, попавших в другие языки: об этом мало кто знает

Какие украинизмы существуют в других языках / © Фото из открытых источников

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Украинский язык не только заимствовал слова из других языков, но и сам влиял на лексику соседей и языковых сообществ в разных странах. Особенно активно украинские слова распространялись вместе с культурой, кухней, традициями, казацкой историей и волнами украинской эмиграции. Языковеды называют такие единицы украинизмами — словами или языковыми формами, заимствованными другими языками из украинского.

Борщ

Один из самых известных примеров — борщ. В разных языках название блюда звучит подобно: английский — borscht, немецкий — Borschtsch, польский — barszcz, румынский — borş. В то же время этимологически само слово гораздо древнее современных национальных кухней и связано с праславянским названием растения борщевика. Поэтому утверждение, что слово «борщ» буквально происходит только от современного украинского языка, было бы упрощением.

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Вареники

Украинское слово «вареники» стало названием традиционного блюда в англоязычной среде, в частности, в Канаде. Английское varenyky напрямую связывают с украинским «вареники», образованным от слова «варить».

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Гопак

Название украинского танца практически не переводится, а переходит на другие языки как hopak. Английское название происходит от украинского гопак, а именно слово связывают с криком «гоп» и родственными украинскими названиями танцевальных движений.

Бандура

Украинский музыкальный инструмент известен за пределами Украины как bandura. Особенно это заметно в англоязычных странах, где слово закрепилось вместе с культурой украинской диаспоры.

Писанка

Слово «pysanka» используется в английском для обозначения традиционно орнаментированного украинского пасхального яйца. Оно не просто переводит название предмета, а сохраняет украинскую культурную специфику.

Гетьман

Украинское историческое название «гетьман» вошло в английский как hetman. Там на ней обозначают исторический титул казацкого военно-политического руководителя.

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Чумак

Еще одно слово, связанное с украинской историей, — чумак. Английский chumak используется для названия традиционного украинского торговца и извозчика, перевозившего товары, в частности, соль.

Голубцы

В канадском английском можно встретить holubtsi — название украинского блюда из капустных листьев и начинки. Это хороший пример того, как вместе с мигрантами в новое языковое сообщество переходит не перевод, а оригинальное название культурной реалии.

Паляниця

Украинское слово «паляниця» также известно англоязычной украинской диаспоре как palanytsia или palianytsia. Оно обозначает традиционный украинский хлеб и стало особенно узнаваемым в международном информационном пространстве после 2022 года.

Козак

Слово козак имеет более сложную историю. Его этимологию связывают с тюркским словом на обозначение свободного человека, поэтому называть его чисто украинским по происхождению некорректно. Однако именно украинская казацкая традиция сделала это название широко известным в европейских языках: английское Cossack, немецкое Kosak, французское cosaque, итальянское cosacco и другие формы, связанные с украинской исторической реальностью.

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