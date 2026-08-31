Что такое слово "припинда": действительно ли это элемент традиционной украинской одежды

Какое значение украинских диалектизмов / © Фото из открытых источников

Реклама

Слово «припинда» в последнее время неожиданно стало популярным. Его можно увидеть в названиях современных этноаксессуаров, изделий из макраме и публикациях об украинской одежде. Однако вокруг этого слова возникла определенная неразбериха. Рассказываем, действительно ли припинда является давним элементом украинского национального наряда и что означает это слово.

Что на самом деле означает слово «припинда»

Само слово не выдумка современных дизайнеров. Оно действительно зафиксировано в украинском языковом и этнографическом материале. В источниках слово «припинда» подают как диалектное название фартука или запаски. В частности, в материалах, посвященных бойковским говорам, это слово имеет значение фартука.

Реклама

Любопытно, что название имеет и другие значения. В некоторых местностях «припинда» могла касаться обычного повседневного фартука, а кое-где это слово употребляли в шутку относительно странной или причудливой вещи. То есть перед нами не название определенного фасона одежды, а диалектное слово со многими смысловыми оттенками.

Реклама

А что не так с современной «припиндой» с макраме

Именно здесь и возникает главная неразбериха. Сегодня так часто называют плетеный пояс или небольшой декоративный элемент из макраме, который связывают поверх платья, юбки, вышиванки или даже джинсов. Такой аксессуар может быть красивым современным переосмыслением этнической тематики, но автоматически называть его аутентичным предметом традиционного гардероба некорректно.

Украинские этнологи обращают внимание именно на эту замену понятий: историческое слово существует, но современное изделие из макраме не относится к давним украинским традициям.

В то же время, есть действительно разные виды поясной одежды, фартуков и запасок, которые отличались в зависимости от региона, материала и способа изготовления. Поэтому современная мода вполне может использовать эти мотивы для создания новых вещей, но их следует считать современной интерпретацией, а не подлинным образцом.

Новости партнеров

Новости партнеров