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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на неділю, 6 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на неділю

Курс валют на неділю / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 6 вересня. Перед вихідними долар додав у ціні 12 коп. Євро — підвищився аж на 29 коп. Злотий - зріс на 7 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,72 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,93 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,00 грн

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 6 вересня. Після вихідних євро втратить 9 копійок.

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