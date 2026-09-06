- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 2557
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на неділю, 6 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 6 вересня. Перед вихідними долар додав у ціні 12 коп. Євро — підвищився аж на 29 коп. Злотий - зріс на 7 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,72 грн
Курс євро
1 євро — 51,93 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,00 грн
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 6 вересня. Після вихідних євро втратить 9 копійок.
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: