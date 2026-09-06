Астрологиня назвала найсуперечливіші знаки зодіаку

Гороскоп від астрологині / © Credits

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У кожному з нас поєднано багато різноманітних рис, але один із «полюсів» все ж переважає в позитивний або негативний бік. Проте є ті, хто очолює рейтинг людей, які не підлягають точному визначенню.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала найсуперечливіші знаки зодіаку.

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Близнята

Близнята, мабуть, найсуперечливіший знак зодіакального кола, і це не дивно: з тими, хто — як і вони — не ладнає з самим собою, дуже важко знайти спільну мову. В різні періоди представники знака постають перед людьми навколо в різних образах — сьогодні вони ангели, а завтра — демони, і дати їм однозначну характеристику просто неможливо.

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Терези

Терези завжди коливаються між двома способами вирішення однієї проблеми, що в різних ситуаціях перетворює їх на різних — іноді протилежних одне одному — людей. Наприклад, зранку вони можуть бути приємними в усіх розуміннях співрозмовниками, а вже пообіді продемонструвати жорстокість, на яку, здавалося б, абсолютно не здатні.

Риби

Риби хоча і є найніжнішим та найромантичнішим знаком зодіакального кола, проте повністю відповідають властивостям тотема, який дав їм назву. Притаманна їм невизначеність буквально не дає можливості схопити їх: вони настільки «слизькі», що «висковзують» з рук — важко зрозуміти, про що вони думають у кожен конкретний момент.

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