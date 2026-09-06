ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
846
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала найсуперечливіші знаки зодіаку

Важко знайти людину, яка була б однозначно хорошою чи поганою — зі знаком «плюс» або «мінус».

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

У кожному з нас поєднано багато різноманітних рис, але один із «полюсів» все ж переважає в позитивний або негативний бік. Проте є ті, хто очолює рейтинг людей, які не підлягають точному визначенню.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала найсуперечливіші знаки зодіаку.

Близнята

Близнята, мабуть, найсуперечливіший знак зодіакального кола, і це не дивно: з тими, хто — як і вони — не ладнає з самим собою, дуже важко знайти спільну мову. В різні періоди представники знака постають перед людьми навколо в різних образах — сьогодні вони ангели, а завтра — демони, і дати їм однозначну характеристику просто неможливо.

Терези

Терези завжди коливаються між двома способами вирішення однієї проблеми, що в різних ситуаціях перетворює їх на різних — іноді протилежних одне одному — людей. Наприклад, зранку вони можуть бути приємними в усіх розуміннях співрозмовниками, а вже пообіді продемонструвати жорстокість, на яку, здавалося б, абсолютно не здатні.

Риби

Риби хоча і є найніжнішим та найромантичнішим знаком зодіакального кола, проте повністю відповідають властивостям тотема, який дав їм назву. Притаманна їм невизначеність буквально не дає можливості схопити їх: вони настільки «слизькі», що «висковзують» з рук — важко зрозуміти, про що вони думають у кожен конкретний момент.

Читайте також:

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie