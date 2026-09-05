Невидима робота, яка виснажує жінок / © Credits

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Опівночі, коли всі вже сплять, жінка раптом згадує, що не перенесла різдвяного ельфа на нове місце. А ще треба замовити подарунки, підписати листівки, вигадати меню для святкової вечері та не забути зателефонувати бабусі.

Все це має назву «турбота», а насправді — це невидима робота зі збереження сімейних зв’язків, про це розповіло видання Real Simple. Це все те, що допомагає родині залишатися емоційно близькою, від привітань із днями народження до організації зустрічей і підтримання сімейних традицій, ця робота існувала задовго до того, як отримала хоч якусь назву.

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Чому саме жінки

Дослідження показували, що близько 86% людей, які виконували роль «сімейних зв’язкових», були жінками, переважно у віці від 40 до 59 років. І хоча сьогодні партнери значно частіше ділять між собою побутові справи, емоційна організація сімейного життя досі часто залишається жіночою територією.

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Проблема у тому, що цю роботу майже неможливо побачити. Брудний посуд помітний, а те, що хтось заздалегідь згадав про день народження тітки, купив подарунок, домовився про зустріч і перевірив, чи всі приїдуть, — ні.

Така турбота очікувана, але її рідко визнають. У результаті жінка паралельно з роботою, вихованням дітей та іншими обов’язками носить у голові цілий список чужих потреб. І саме ця постійна ментальна готовність може найбільше виснажувати.

Сімейна близькість — не жіноча посада

Перший крок, який можна зробити, — перестати сприймати підтримання сімейних зв’язків як обов’язок однієї людини. Це має бути спільною сімейною цінністю, а не роллю мами, дружини чи старшої доньки.

Можна прямо запитати близьких, що допомагає їм відчувати зв’язок із родиною, а потім розподілити відповідальність. Хтось організовує зустрічі, хтось стежить за днями народження, інший регулярно телефонує старшим родичам. Дітям також можна доручати посильні завдання — це навичка, яку цілком можливо розвивати з дитинства.

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Забудьте про ідеальну картинку

Ще одна пастка — переконання, що сімейна близькість обов’язково має мати вигляд як із Pinterest або Instagram. Насправді для неї не потрібні грандіозні свята, ідеально накритий стіл чи десятки листівок.

Спільна прогулянка, вечір настільних ігор, проста вечеря чи звичайний телефонний дзвінок — усе це теж спосіб бути поруч. Коли вимоги до «ідеальної сім’ї» стають нижчими, більше людей готові долучатися до всього.

Іноді варто чесно відмовитися від того, що забирає сили, але майже нічого не дає натомість. Якщо святкові листівки перетворилися на виснажливу формальність, їх можна не надсилати. Якщо Instagram змушує порівнювати власні зусилля з чужими «ідеальними» святами — час закрити застосунок.

Залиште собі те, що приносить радість

Розподіл навантаження не означає, що потрібно відмовитися від усіх сімейних традицій. Навпаки — варто залишити ті, які справді тішать. Якщо вам подобається пекти святкове печиво чи вибирати подарунки — робіть це. Проте приготування вечері цілком може взяти на себе хтось інший.

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Справжня сімейна близькість починається там, де відповідальність за неї стає спільною. Тож наступного разу, коли опівночі ви згадаєте про ще одну «дуже важливу» сімейну справу, запитайте себе, чому саме ви маєте робити це.

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