45-річна Наталі Портман народила втретє: що відомо про пологи зірки та батька її дитини

Наталі Портман / © Associated Press

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Американська акторка Наталі Портман народила втретє.

Радісну новину 45-річна зірка поки що сама не розголошує, проте виданню People вдалося дізнатися ексклюзив. Артистка стала багатодітною матусею ще в серпні. Маля знаменитості з’явилось на світ у Парижі, Франція.

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До речі, папарці вже навіть встигли заскочити акторку та її обранця, французького продюсера Тангі Детабля, на прогулянці. Парочка крокувала вулицями Парижа, при цьому чоловік тримав на руках їхнє новонароджене маля. Стать третьої дитини артистки поки що лишається невідомою, але раніше вона вже натякала, на кого саме чекає.

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Наталі Портман / © Associated Press

Зазначимо, це перша спільна дитина Наталі Портман та Тангі Детабля. Самі закохані особливо не розголошують подробиці особистого життя, однак відомо, що вони перебувають в стосунках від весни 2025 року.

До цього Наталі Портман жила в шлюбі з французьким танцівником Бенжаменом Мільп’є. Пара розлучилась у березні 2024 року, оскільки чоловік зрадив акторку. У колишнього подружжя є двоє спільних дітей — 15-річний син Алеф та 9-річна донька Амалія.

Нагадаємо, нещодавно у 50-річного сина легенди The Beatles Джона Леннона народився первісток. Музикант Шон Леннон вже показав перші фото з новонародженим малюком і розсекретив його ім’я.

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