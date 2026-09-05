Невидимая работа, которая изнуряет женщин / © Credits

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В полночь, когда все уже спят, женщина вдруг вспоминает, что не переставила рождественского эльфа на новое место. А ещё нужно заказать подарки, подписать открытки, придумать меню для праздничного ужина и не забыть позвонить бабушке.

Все это называется «забота», а на самом деле — это незаметная работа по сохранению семейных связей, о чем рассказало издание Real Simple. Это всё то, что помогает семье оставаться эмоционально близкой, от поздравлений с днями рождения до организации встреч и поддержания семейных традиций. Эта работа существовала задолго до того, как получила хоть какое-то название.

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Почему именно женщины

Исследования показали, что около 86% людей, выполнявших роль «семейных связных», были женщинами, преимущественно в возрасте от 40 до 59 лет. И хотя сегодня партнёры гораздо чаще делят между собой бытовые дела, эмоциональная организация семейной жизни до сих пор часто остаётся женской прерогативой.

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Проблема в том, что эту работу почти невозможно увидеть. Грязная посуда бросается в глаза, а то, что кто-то заранее вспомнил о дне рождения тёти, купил подарок, договорился о встрече и проверил, приедут ли все, — нет.

Такая забота вполне ожидаема, но в ней редко признаются. В результате женщина, параллельно с работой, воспитанием детей и другими обязанностями, держит в голове целый список чужих потребностей. И именно эта постоянная ментальная готовность может изнурять больше всего.

Семейная близость — это не женская должность

Первый шаг, который можно сделать, — перестать воспринимать поддержание семейных связей как обязанность одного человека. Это должно быть общей семейной ценностью, а не ролью мамы, жены или старшей дочери.

Можно прямо спросить близких, что помогает им чувствовать связь с семьей, а затем распределить обязанности. Кто-то организует встречи, кто-то следит за днями рождения, а кто-то регулярно звонит пожилым родственникам. Детям также можно поручать посильные задачи — это навык, который вполне можно развивать с детства.

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Забудьте об идеальной картинке

Еще одна ловушка — убеждение, что семейная близость обязательно должна выглядеть так, как на Pinterest или в Instagram. На самом деле для нее не нужны грандиозные праздники, идеально накрытый стол или десятки открыток.

Совместная прогулка, вечер настольных игр, скромный ужин или обычный телефонный звонок — всё это тоже способ быть рядом. Когда требования к «идеальной семье» становятся менее строгими, больше людей готовы участвовать во всём.

Иногда стоит честно отказаться от того, что отнимает силы, но почти ничего не дает взамен. Если праздничные открытки превратились в изнурительную формальность, их можно не отправлять. Если Instagram заставляет сравнивать собственные усилия с чужими «идеальными» праздниками — пора закрыть приложение.

Оставьте себе то, что приносит радость

Распределение нагрузки не означает, что нужно отказаться от всех семейных традиций. Наоборот — стоит сохранить те, которые действительно доставляют радость. Если вам нравится печь праздничное печенье или выбирать подарки — делайте это. Однако приготовление ужина вполне может взять на себя кто-то другой.

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Настоящая семейная близость начинается там, где ответственность за неё становится общей. Поэтому в следующий раз, когда в полночь вы вспомните об ещё одном «очень важном» семейном деле, спросите себя, почему именно вы должны этим заниматься.

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