Почему женщины сильнее ощущают хроническую боль: рассказал нейрохирург

Почему женщины сильнее ощущают хроническую боль / © Credits

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На протяжении десятилетий женщины, жаловавшиеся на хроническую боль, нередко сталкивались с недоверием. Их симптомы объясняли стрессом, гормональными изменениями, повышенной эмоциональностью или тревожностью. Многие пациентки выходили из кабинета врача без четких ответов, но с ощущением, что их просто не услышали. Врач-нейрохирург Юрий Перекопайко рассказал, почему женская нервная система работает иначе и как это меняет наше представление о хронической боли.

Сегодня медицина пересматривает этот подход. Все более убедительным становится мнение, что женщины не просто по-другому говорят о боли, их организм действительно по-другому её переживает. Именно поэтому такие состояния, как мигрень, аутоиммунные заболевания и хроническая тазовая боль, значительно чаще диагностируются именно у женщин.

Главное отличие

По словам нейрохирурга, одна из ключевых особенностей заключается в том, что у женщин хроническая боль гораздо теснее связана с работой иммунной системы. Определенные иммунные клетки способны усиливать болевые сигналы и поддерживать их активность даже тогда, когда первоначальное повреждение тканей уже давно зажило. То есть организм продолжает «помнить» боль, даже если её первопричина уже исчезла.

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Это означает, что механизмы возникновения хронической боли у женщин могут существенно отличаться от мужских.

Влияние гормонов на болевые ощущения

Важную роль играют и женские половые гормоны — эстроген и прогестерон. Они напрямую взаимодействуют с болевыми путями нервной системы, влияют на нейромедиаторы, воспалительные процессы и чувствительность болевых рецепторов.

Именно поэтому многие женщины замечают, что боль усиливается в определенные периоды жизни или цикла, например, во время менструации, беременности или менопаузы. Это не случайность и не преувеличение, а биологический процесс, который сегодня всё лучше изучают учёные.

Даже легкое прикосновение может показаться болезненным

Еще одна особенность, о которой говорят современные исследования, — так называемая центральная сенсибилизация — состояние, при котором головной и спинной мозг становятся чрезмерно чувствительными к любым болевым сигналам. В результате даже раздражители, которые обычно не должны вызывать боли, могут восприниматься как неприятные или очень болезненные.

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Именно поэтому хроническая боль иногда сохраняется даже без видимой физической причины.

Почему лечение не всегда давало результат

Есть ещё один важный факт, о котором сегодня говорят всё чаще. Большинство обезболивающих препаратов разрабатывались и испытывались преимущественно с участием мужчин. Соответственно, механизмы женской боли долгое время оставались недостаточно изученными.

В результате многие женщины получали лечение, которое не влияло на биологические процессы, лежащие в основе именно их боли. Это нередко приводило к задержке постановки правильного диагноза, недостаточно эффективной терапии и, что не менее болезненно, к игнорированию жалоб пациенток.

Когда же боль длится годами, она постепенно изменяет работу нервной системы. Из-за этого лечить её становится значительно сложнее.

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Изменения в медицине

Несмотря на сложность проблемы, современные открытия дают повод для оптимизма. Учёные всё активнее работают над созданием персонализированных методов лечения боли с учётом пола. Речь идет о терапиях, которые будут воздействовать не только на симптомы, но и на иммунные механизмы, гормональные особенности и специфику работы нервной системы женщин. Специалисты считают, что именно такой подход может стать переломным моментом в лечении хронической боли.

История женской боли — это не только медицинская, но и социальная проблема. Слишком долго женщинам говорили, что их боль «в голове», что они слишком чувствительны или просто переживают сложный период. Современная наука постепенно разрушает эти стереотипы и подтверждает, что женская боль имеет реальные биологические механизмы, которые требуют отдельного изучения и специального подхода к лечению.

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