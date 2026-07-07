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Мама принцессы Кейт очаровала новым образом на Уимблдоне
Родители принцессы Уэльской – Кэрол и Майкл Миддлтоны посетили сегодня Уимблдонский теннисный турнир.
Супруги посетили девятый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Кэрол Миддлтон выбрала в этот день для выхода платье длины миди прямого силуэта в принт и с коротким рукавом, дополнив его босоножками на каблуках, соломенной сумкой и шляпой в таком же стиле, которые держала в руках. Женщина была в солнцезащитных очках, а волосы ее были распущены и развивались на ветру.
Майкл Миддлтон надел светлую рубашку и кремовый пиджак, в сочетании с серыми брюками и галстуком в принт.
Родители принцессы Уэльской – люди узнаваемые, поэтому всегда на Уимблдоне попадают под прицел фотографов.
Ранее на прошлой неделе чемпионат посетила и принцесса Кейт.