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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
238
Время на прочтение
1 мин

Мама принцессы Кейт очаровала новым образом на Уимблдоне

Родители принцессы Уэльской – Кэрол и Майкл Миддлтоны посетили сегодня Уимблдонский теннисный турнир.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Майкл и Кэрол Миддлтон

Майкл и Кэрол Миддлтон / © Getty Images

Супруги посетили девятый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Кэрол Миддлтон выбрала в этот день для выхода платье длины миди прямого силуэта в принт и с коротким рукавом, дополнив его босоножками на каблуках, соломенной сумкой и шляпой в таком же стиле, которые держала в руках. Женщина была в солнцезащитных очках, а волосы ее были распущены и развивались на ветру.

Майкл и Кэрол Миддлтон / © Getty Images

Майкл и Кэрол Миддлтон / © Getty Images

Майкл Миддлтон надел светлую рубашку и кремовый пиджак, в сочетании с серыми брюками и галстуком в принт.

Родители принцессы Уэльской – люди узнаваемые, поэтому всегда на Уимблдоне попадают под прицел фотографов.

Ранее на прошлой неделе чемпионат посетила и принцесса Кейт.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / © Getty Images

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
238
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