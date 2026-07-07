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- Шоу-бизнес
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Бенедикт Камбербэтч и его жена Софи Хантер запечатлены в трогательный момент на Уимблдоне
Пару запечатлели в трогательный момент в королевской ложе.
Супруги пребывали в прекрасном настроении, наслаждаясь солнечной погодой на центральном корте.
Бенедикт Камбербэтч выглядел элегантно в сером костюме, а его жена Софи, театральный режиссер, выглядела шикарно в черно-белом клетчатом платье и белых туфлях-лодочках на каблуках.
Бенедикт женился на Софи в 2015 году, и у пары есть трое сыновей — 11-летний Кристофер и 9-летний Хэл и 7-летний Финн.
Также в этот день Уимблдонский турнир посетили родители принцессы Уэльской – Кэрол и Майкл Миддлтоны. А днем ранее Кэрол приезжала на турнир вместе со своей младшей дочерью Пиппой.
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