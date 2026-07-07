ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
241
Время на прочтение
1 мин

Бенедикт Камбербэтч и его жена Софи Хантер запечатлены в трогательный момент на Уимблдоне

Пару запечатлели в трогательный момент в королевской ложе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч

Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч / © Getty Images

Супруги пребывали в прекрасном настроении, наслаждаясь солнечной погодой на центральном корте.

Бенедикт Камбербэтч выглядел элегантно в сером костюме, а его жена Софи, театральный режиссер, выглядела шикарно в черно-белом клетчатом платье и белых туфлях-лодочках на каблуках.

Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч / © Getty Images

Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч / © Getty Images

Бенедикт женился на Софи в 2015 году, и у пары есть трое сыновей — 11-летний Кристофер и 9-летний Хэл и 7-летний Финн.

Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч / © Getty Images

Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч / © Getty Images

Также в этот день Уимблдонский турнир посетили родители принцессы Уэльской – Кэрол и Майкл Миддлтоны. А днем ранее Кэрол приезжала на турнир вместе со своей младшей дочерью Пиппой.

Кэрол Миддлтон и Пиппа Миддлтон / © Getty Images

Кэрол Миддлтон и Пиппа Миддлтон / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
241
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie