Бенедикт Камбербэтч и его жена Софи Хантер запечатлены в трогательный момент на Уимблдоне

Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч / © Getty Images

Реклама

Супруги пребывали в прекрасном настроении, наслаждаясь солнечной погодой на центральном корте.

Бенедикт Камбербэтч выглядел элегантно в сером костюме, а его жена Софи, театральный режиссер, выглядела шикарно в черно-белом клетчатом платье и белых туфлях-лодочках на каблуках.

Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч / © Getty Images

Бенедикт женился на Софи в 2015 году, и у пары есть трое сыновей — 11-летний Кристофер и 9-летний Хэл и 7-летний Финн.

Реклама

Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч / © Getty Images

Также в этот день Уимблдонский турнир посетили родители принцессы Уэльской – Кэрол и Майкл Миддлтоны. А днем ранее Кэрол приезжала на турнир вместе со своей младшей дочерью Пиппой.

Кэрол Миддлтон и Пиппа Миддлтон / © Getty Images

Новости партнеров