Сын Ксении Мишиной сильно изменился и повзрослел: редкое фото 14-летнего Платона поразило поклонников

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Реклама

Актриса Ксения Мишина поделилась редкими снимками со своим 14-летним сыном Платоном, который немало удивил поклонников своими изменениями.

Сейчас актриса проводит отпуск во Франции. Для путешествия она выбрала не шумный Париж, а побережье Нормандии с видами на Ла-Манш и Атлантический океан. В своём фотоблоге знаменитость показала атмосферные снимки природы, которые вызвали оживлённое обсуждение среди подписчиков. Впрочем, наибольшее внимание привлек не пейзаж. Поклонники заметили на одном из кадров её сына Платона, который в последнее время почти не появляется в соцсетях мамы.

«Каждый уголок нашей планеты всегда напоминает о том, насколько удивительно устроен этот мир. Наверное, мы уже счастливы, потому что умеем переживать всё это», — поделилась Мишина.

Реклама

Сын Ксении Мишиной / © instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Единственное фото с Платоном сразу стало предметом обсуждения. Юноше уже 14 лет, и за время, прошедшее с тех пор, как его в последний раз видели на странице актрисы, он заметно вырос и повзрослел. Подписчики отметили, что парень очень изменился и уже выглядит совсем по-взрослому.

Ранее Ксения Мишина рассказывала, что сын не любит публичности и неохотно соглашается фотографироваться, поэтому его появление в её блоге стало приятной неожиданностью для поклонников.

Напомним, недавно Ксения Мишина появилась на редком фото вместе со своей красивой мамой и показала, как они вместе развлекаются в Амстердаме.

Новости партнеров