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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

Син Ксенії Мішиної різко змінився та змужнів: рідкісне фото 14-річного Платона вразило шанувальників

Фани не впізнали красеня та засипали його компліментами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ксенія Мішина

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Акторка Ксенія Мішина поділилася рідкісними кадрами з 14-річним сином Платоном, який неабияк здивував прихильників своїми змінами.

Нині акторка проводить відпустку у Франції. Вона обрала для мандрівки не гамірний Париж, а узбережжя Нормандії з краєвидами на Ла-Манш і Атлантичний океан. У своєму фотоблогу знаменитість показала атмосферні світлини природи, які викликали жваве обговорення серед підписників. Втім, найбільшу увагу привернув не пейзаж. Шанувальники помітили на одному з кадрів її сина Платона, який останнім часом майже не з’являється в соцмережах мами.

«Кожний куточок нашої планети завжди нагадує, наскільки дивовижно створений цей світ. Напевно, ми вже щасливі, бо вміємо переживати це все», — поділилася Мішина.

Син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Єдине фото з Платоном одразу стало предметом обговорення. Юнакові вже 14 років, і за час, відколи його востаннє бачили на сторінці акторки, він помітно виріс і змужнів. Підписники зазначили, що хлопець дуже змінився і вже має зовсім дорослий вигляд.

Раніше Ксенія Мішина розповідала, що син не любить публічності й неохоче погоджується фотографуватися, тому його поява в її блозі стала приємною несподіванкою для прихильників.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина на рідкісному фото показалась із мамою-красунею і як із нею розважається в Амстердамі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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