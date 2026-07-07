Син Ксенії Мішиної різко змінився та змужнів: рідкісне фото 14-річного Платона вразило шанувальників

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

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Акторка Ксенія Мішина поділилася рідкісними кадрами з 14-річним сином Платоном, який неабияк здивував прихильників своїми змінами.

Нині акторка проводить відпустку у Франції. Вона обрала для мандрівки не гамірний Париж, а узбережжя Нормандії з краєвидами на Ла-Манш і Атлантичний океан. У своєму фотоблогу знаменитість показала атмосферні світлини природи, які викликали жваве обговорення серед підписників. Втім, найбільшу увагу привернув не пейзаж. Шанувальники помітили на одному з кадрів її сина Платона, який останнім часом майже не з’являється в соцмережах мами.

«Кожний куточок нашої планети завжди нагадує, наскільки дивовижно створений цей світ. Напевно, ми вже щасливі, бо вміємо переживати це все», — поділилася Мішина.

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Син Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Єдине фото з Платоном одразу стало предметом обговорення. Юнакові вже 14 років, і за час, відколи його востаннє бачили на сторінці акторки, він помітно виріс і змужнів. Підписники зазначили, що хлопець дуже змінився і вже має зовсім дорослий вигляд.

Раніше Ксенія Мішина розповідала, що син не любить публічності й неохоче погоджується фотографуватися, тому його поява в її блозі стала приємною несподіванкою для прихильників.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина на рідкісному фото показалась із мамою-красунею і як із нею розважається в Амстердамі.

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