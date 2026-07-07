Зеленський перед зустріччю з Трампом прокоментував свій настрій

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні переговорів із президентом США Дональдом Трампом налаштований на роботу та рішучий діалог.

Про це глава держави сказав журналістам на полях саміту НАТО в Анкарі, передає «Інтерфакс-Україна».

У відповідь на запитання про свій настрій перед запланованою зустріччю з американським лідером Зеленський відповів однозначно.

Реклама

«Нормальний, робочий, бойовий. Перед президентом Трампом завжди повинен бути бойовий», — зазначив Зеленський.

Переговори Зеленського і Трампа

Очікується, що переговори президентів України та США відбудуться 8 липня. Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що одним із ключових питань зустрічі стане посилення протиповітряної оборони України.

Тим часом Дональд Трамп розповів, що напередодні провів «дуже довгу і дуже хорошу» телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а після цього поспілкувався із Зеленським.

«Я думаю, що вони обоє хочуть угоди. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я думаю, що щось з цього має вийти», — сказав Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО.

Реклама

Зазначимо, що переговори Зеленського і Трампа відбудуться на тлі активних дипломатичних контактів щодо підтримки України та подальших кроків із посилення її обороноздатності.

Новини партнерів