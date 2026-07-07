ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Зеленський перед зустріччю з Трампом прокоментував свій настрій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед зустріччю з Дональдом Трампом настрій завжди має бути бойовим. Переговори відбудуться 8 липня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Зеленський перед зустріччю з Трампом прокоментував свій настрій

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні переговорів із президентом США Дональдом Трампом налаштований на роботу та рішучий діалог.

Про це глава держави сказав журналістам на полях саміту НАТО в Анкарі, передає «Інтерфакс-Україна».

У відповідь на запитання про свій настрій перед запланованою зустріччю з американським лідером Зеленський відповів однозначно.

«Нормальний, робочий, бойовий. Перед президентом Трампом завжди повинен бути бойовий», — зазначив Зеленський.

Переговори Зеленського і Трампа

Очікується, що переговори президентів України та США відбудуться 8 липня. Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що одним із ключових питань зустрічі стане посилення протиповітряної оборони України.

Тим часом Дональд Трамп розповів, що напередодні провів «дуже довгу і дуже хорошу» телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а після цього поспілкувався із Зеленським.

«Я думаю, що вони обоє хочуть угоди. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я думаю, що щось з цього має вийти», — сказав Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО.

Зазначимо, що переговори Зеленського і Трампа відбудуться на тлі активних дипломатичних контактів щодо підтримки України та подальших кроків із посилення її обороноздатності.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie