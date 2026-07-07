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Зеленський перед зустріччю з Трампом прокоментував свій настрій
Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед зустріччю з Дональдом Трампом настрій завжди має бути бойовим. Переговори відбудуться 8 липня.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні переговорів із президентом США Дональдом Трампом налаштований на роботу та рішучий діалог.
Про це глава держави сказав журналістам на полях саміту НАТО в Анкарі, передає «Інтерфакс-Україна».
У відповідь на запитання про свій настрій перед запланованою зустріччю з американським лідером Зеленський відповів однозначно.
«Нормальний, робочий, бойовий. Перед президентом Трампом завжди повинен бути бойовий», — зазначив Зеленський.
Переговори Зеленського і Трампа
Очікується, що переговори президентів України та США відбудуться 8 липня. Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що одним із ключових питань зустрічі стане посилення протиповітряної оборони України.
Тим часом Дональд Трамп розповів, що напередодні провів «дуже довгу і дуже хорошу» телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а після цього поспілкувався із Зеленським.
«Я думаю, що вони обоє хочуть угоди. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я думаю, що щось з цього має вийти», — сказав Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО.
Зазначимо, що переговори Зеленського і Трампа відбудуться на тлі активних дипломатичних контактів щодо підтримки України та подальших кроків із посилення її обороноздатності.