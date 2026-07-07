"Внутрішні ігри" навколо Patriot у Польщі: Туск різко відреагував на гучний скандал

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно запевнив, що стратегічна політика країни щодо російсько-української війни залишається абсолютно стабільною попри внутрішні партійні ігри. Відповідна заява очільника уряду пролунала на тлі гучного політичного скандалу через передавання Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомила канцелярія польського прем’єра.

Стабільний курс попри емоції

За словами очільника уряду, офіційна позиція Варшави щодо збройного конфлікту взагалі не залежатиме від поточних політичних емоцій. Дональд Туск наголосив, що жодні внутрішні ігри між різними партіями не здатні змінити стабільний курс держави. Цей коментар став реакцією на публічне з’ясування стосунків між представниками різних гілок влади у країні.

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«Польська політика щодо російсько-української війни є стабільною і не залежатиме від політичних емоцій чи ігор між політичними партіями в Польщі», — йдеться у заяві Туска.

Ситуація різко загострилася через публічні суперечки щодо постачання зенітних ракет для Збройних сил України. Зокрема, оточення президента Польщі Кароля Навроцького напередодні заявило, що Кабінет міністрів нібито взагалі не погоджував з ним передавання цього новітнього озброєння. Такі повідомлення з боку президентської канцелярії спровокували миттєву та надзвичайно жорстку реакцію керівництва оборонного відомства.

Звинувачення у брехні

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш рішуче спростував усі закиди президентської команди, відкрито звинувативши їх у відвертій брехні. Посадовець підкреслив, що питання постачання систем Patriot неодноразово обговорювалося на засіданнях Комітету з питань безпеки Ради міністрів протягом лютого й березня 2026 року. Ба більше, на цих стратегічних зустрічах був безпосередньо присутній офіційний представник Бюро національної безпеки.

Очільник міністерства додав, що всю необхідну інформацію про військове обладнання особисто передавали голові канцелярії президента Збігнєву Богуцькому. Паралельно цю ж чутливу тему напряму обговорював з лідером держави генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Завершуючи свій емоційний допис, керівник оборонного відомства публічно поцікавився, в чиїх саме інтересах президентське оточення маніпулює фактами.

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