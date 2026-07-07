Стало відомо, коли Зеленський поговорить із Трампом на саміті НАТО

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч на саміті НАТО 8 липня о 14:30 за київським часом.

Про це йдеться у графіку, оприлюдненому адміністрацією США.

Переговори Зеленського і Трампа мають відбутися після засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів країн НАТО.

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За графіком Білого дому, зустріч президентів України та США триватиме близько години. Очікується, що переговори відбудуться на полях саміту НАТО.

Нагадаємо, у вівторок, 7 липня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Анкари для участі у саміті НАТО.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Туреччині, де сторони обговорять можливі шляхи завершення війни РФ проти України. Після цього президент США має намір провести телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Раніше президент України Володимир Зеленський натякнув на переломний момент після розмови з Трампом.

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