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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла у сукні-сорочці та улюблених прикрасах провела захід з дітьми

Королева Камілла чудово проводить літню відпустку, частково виконуючи свої королівські обов’язки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність пограла в гру на «Мості паличок Пуху» з дітьми, які перемогли у поетичному конкурсі на тему Вінні-Пуха, під час свого візиту до Ешдаунського лісу, присвяченого 100-річчю Вінні-Пуха у Гартфілді.

Ешдаунський ліс став прообразом Стоакрового лісу в класичних дитячих книжках А.А. Мілна про Вінні-Пуха. Королева відвідала ліс як покровителька Королівського літературного фонду.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Камілла приїхала на зустріч із дітьми у зеленій сукні-сорочці з поясом та рудих туфлях на підборах. Вона доповнила образ золотим ланцюжком з улюбленою підвіскою та браслетом Van Cleef & Arpels, перлинними сережки-кліпсами з діамантами та зробила легкий макіяж та укладання.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, вчора до Лондона з візитом приїхав принц Гаррі, і він має намір зустрітися зі своїм батьком — королем Чарльзом. Королева Камілла збиралася дистанціюватися від цього, не беручи участі в будь-яких зустрічах, пов’язаних з візитом герцога Сассекського.

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Дата публікації
Кількість переглядів
120
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