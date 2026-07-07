Королева Камілла у сукні-сорочці та улюблених прикрасах провела захід з дітьми

Королева Камілла / © Getty Images

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Її Величність пограла в гру на «Мості паличок Пуху» з дітьми, які перемогли у поетичному конкурсі на тему Вінні-Пуха, під час свого візиту до Ешдаунського лісу, присвяченого 100-річчю Вінні-Пуха у Гартфілді.

Ешдаунський ліс став прообразом Стоакрового лісу в класичних дитячих книжках А.А. Мілна про Вінні-Пуха. Королева відвідала ліс як покровителька Королівського літературного фонду.

Королева Камілла / © Getty Images

Камілла приїхала на зустріч із дітьми у зеленій сукні-сорочці з поясом та рудих туфлях на підборах. Вона доповнила образ золотим ланцюжком з улюбленою підвіскою та браслетом Van Cleef & Arpels, перлинними сережки-кліпсами з діамантами та зробила легкий макіяж та укладання.

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Королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, вчора до Лондона з візитом приїхав принц Гаррі, і він має намір зустрітися зі своїм батьком — королем Чарльзом. Королева Камілла збиралася дистанціюватися від цього, не беручи участі в будь-яких зустрічах, пов’язаних з візитом герцога Сассекського.

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