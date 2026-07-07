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- Шоу-бізнес
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Донька найбагатшої людини Індії з’явилася на Тижні моди з рідкісною сумкою, інкрустованою діамантами
Тиждень високої моди в Парижі тільки розпочався, а індійська мільярдерка Іша Амбані вже приголомшила всіх своєю появою. Вона з’явилася у скульптурному сіро-блакитному вбранні від Rahul Mishra.
Її образ став справжнім майстер-класом сучасної індійської високої моди, де кожен елемент — від скульптурного корсета до ретельно драпованого силуету — працює в гармонії, створюючи водночас позачасовий і сучасний образ.
Сукня поєднувала корсетний ліф із приталеним низом, що підкреслює фігуру. Замість яскравих кольорів і масивного декору дизайнер зробив ставку на витончені деталі, стримані мотиви та бездоганний крій.
Саме вбрання було яскравим і дуже гламурним, а аксесуари, які Іша носила з ним, дуже вишуканими і дорогими. На індійській багатійці можна було побачити індивідуально створене кольє від Lorraine Schwartz, що стало гарним акцентом образу. У центрі прикраси був великий діамант-солітер, а доповнювала його діамантова каблучка.
Та попри всю розкішність цього образу, найбільшу увагу привернув все ж інший аксесуар — сумочка, інкрустована діамантами. Ця маленька Birkin належить її мамі — Ніті Амбані і нещодавно та її демонструвала сама.
Вона виготовлена з 18-каратного білого золота та оздоблена 3025 діамантами. У світі існує лише три такі екземпляри, що робить її однією з найрідкісніших сумок у світі.