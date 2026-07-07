У костюмі Dior і стильному бомбері: Роберт Паттінсон продемонстрував два різні луки на заходах "Одіссеї"

Роберт Паттінсон / © Associated Press

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Роберт Паттінсон, який виконав одну з ролей у новому фільмі Крістофера Нолана «Одіссея», протягом дня двічі з’явився перед фотографами у Лондоні, продемонструвавши два контрастні аутфіти — розслаблений для фотоколу та елегантний для вечірньої прем’єри.

Роберт Паттінсон / © Associated Press

Під час денного фотоколу актор зробив ставку на лук від бренду Visvim у стилі смарт кежуал. Він одягнув оливкову сорочку, поверх якої накинув бежеву куртку-бомбер з контрастними коричневими коміром і манжетами. Образ доповнили сині прямі джинси і замшеві оливкові лофери без шнурівки.

Роберт Паттінсон / © Associated Press

На вечірньому івенті Роберт зʼявився у класичному сірому костюмі Dior, білій сорочці, чорній краватці з фірмовою монограмою CD і чорних шкіряних туфлях. Цього разу його зачіска була елегантно вкладена.

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Роберт Паттінсон / © Associated Press

Нагадаємо, Роберт Паттінсон у фільмі «Одессея» зіграв Антіноя — ватажка женихів Пенелопи. В український прокат стрічка виходить 16 липня.

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